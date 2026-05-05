Golose creazioni artigianali e gusti adatti a tutti i palati | a pochi passi dal mare apre la nuova gelateria

A Lido Adriano, in viale Virgilio 2, è stata inaugurata una nuova gelateria chiamata “Solito Gelato”. L’attività è gestita da Fabiola Solito, che ha alle spalle diversi anni di esperienza nel settore della ristorazione. La gelateria propone una selezione di creazioni artigianali e gusti pensati per soddisfare diverse preferenze. La posizione si trova a breve distanza dal mare, nel centro del paese.

A pochi passi dalla costa si aprono le porte di una nuova avventura imprenditoriale. A Lido Adriano, in viale Virgilio 2, ha aperto infatti “Solito Gelato”, la nuova gelateria di Fabiola Solito, imprenditrice con una lunga esperienza nel mondo della ristorazione. Il locale propone gelato fatto a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate A pochi passi dal mare si aprono le porte del nuovo bar: "La realizzazione di un sogno"A Punta Marina, lo scorso 28 febbraio si sono aperte ufficialmente le porte di un nuovo locale: il bar Chapeau guidato da Giada Close e Carmen... Leggi anche: A Gemona inaugurata una nuova gelateria: tra i gusti anche il “Gelo Gemona” Una raccolta di contenuti Chiudiamo in dolcezza: ricette pasquali tradizionali e golose creazioni da scoprireIn Italia la Pasqua è celebrata con una vasta gamma di dolci tipici. Uno dei più emblematici è la Colomba Pasquale, un dolce lievitato a forma di colomba, simbolo di pace e rinascita. Preparata con un ... quotidiano.net Panettone artigianale, come capire se è buono per davveroE' il più classico dei dolci di Natale e negli anni abbiamo imparato la bontà della preparazione artigianale diventato il lusso accessibile delle feste nelle tavole familiari degli italiani. Il ... ansa.it