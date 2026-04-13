Nuova location per la pizzeria ' Pomodoro e Mozzarella' a due passi dalle mura di Pisa

La pizzeria 'Pomodoro e Mozzarella' dei Fratelli D'Auria ha annunciato il trasferimento della sede. Dopo diversi anni nel centro storico di Pisa, l’attività si sposterà in un nuovo locale situato all’interno del Parco Stampace, sotto le mura della città. La nuova location offre uno spazio più ampio e accogliente, mantenendo la vicinanza alle mura che caratterizzano il panorama pisano. Il trasferimento avviene in tempi recenti.

Una nuova location per la pizzeria Pomodoro e Mozzarella dei Fratelli D'Auria.Dopo anni nel cuore del centro storico, le attività si spostano in uno spazio ancora più accogliente, situato sotto le storiche mura di Pisa, all’interno del Parco Stampace.La nuova struttura dispone di 250 posti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Reggia di Carditello, dalla prima mozzarella al pomodoro sostenibileTempo di lettura: 3 minutiPresentato nel Real Sito di Carditello il progetto innovativo “Miglioramento degli aspetti QUALI-quantitativi di produzioni... Violenta lite a pochi passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro: accoltellato un ragazzoUn accoltellamento si è verificato nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: un ragazzo di origini straniere è rimasto ferito dopo...