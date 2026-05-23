a cannes storico premio alla migliore regia ex aequo per bola negra e fatherland a cannes

A Cannes sono stati consegnati due premi ex aequo per la miglior regia, assegnati a “Bola Negra” e “Fatherland”. La cerimonia di premiazione si è svolta con la conduzione di Eye Haïdara, che aveva già presentato la serata di apertura. La statuetta è stata consegnata ai registi dei due film, senza ulteriori dettagli sui premi o sui motivi della decisione.

Torna come maestra di cerimonie Eye Haïdara, già alla guida della serata d'apertura, per la cerimonia di chiusura della 79a edizione del Festival di Cannes, nella quale la giuria presieduta dal regista, sceneggiatore produttore sudcoreano Park Chan-wook annuncia i vincitori tra i 22 film presentati in concorso. Il Premio della giuria è stato vinto da The dreamed adventure di Valeska Grisebach. La Palma d’oro è stata vinta da Fjord di Cristian Mungiu. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola negra e Fatherland Storico ex aequo nel premio per la regia assegnato dalla giuria presieduta da Park Chan-Wook al 79o festival di Cannes, vinto da Javier Calvo e Javier Ambrossi registi di La Bola negra e Pawel Pawlikowski regista di Fatherland. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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