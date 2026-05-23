A Borgomanero apre un secondo sportello per la carta d' identità elettronica che per gli over 70 durerà cinquant' anni

Notizia in breve

A Borgomanero apre un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. La nuova sede sarà operativa da subito e si aggiunge a quello già esistente, facilitando le pratiche per i cittadini. La carta d’identità elettronica avrà una validità di cinquant’anni per gli over 70. La decisione mira a ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi offerti dall’ufficio anagrafe.