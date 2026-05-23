A Borgomanero apre un secondo sportello per la carta d' identità elettronica che per gli over 70 durerà cinquant' anni

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Borgomanero apre un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. La nuova sede sarà operativa da subito e si aggiunge a quello già esistente, facilitando le pratiche per i cittadini. La carta d’identità elettronica avrà una validità di cinquant’anni per gli over 70. La decisione mira a ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi offerti dall’ufficio anagrafe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il comune di Borgomanero aprirà un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il nuovo punto di accesso sarà operativo dal 1° giugno al piano terra della sede municipale, con ingresso dal cortile interno. La decisione fa seguito alle direttive dello stato sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

A Borgomanero apre un secondo sportello per la carta d'identità elettronica: per gli over 70 durerà cinquant'anniIl comune di Borgomanero aprirà un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica.

Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronicaABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il...

a borgomanero apre unA Borgomanero la Mens Sana non riesce a rimontare: si va a gara 3Borgomanero – Mens Sana Basketball 91-80 Borgomanero: Buttiglione 22, Cucco, Lastella 11, Benzoni 11, Martino, Gaiola 16, Charfi 13, Pellegrino 2, ... ilcittadinoonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web