A Borgomanero apre un secondo sportello per la carta d' identità elettronica che per gli over 70 durerà cinquant' anni
A Borgomanero apre un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. La nuova sede sarà operativa da subito e si aggiunge a quello già esistente, facilitando le pratiche per i cittadini. La carta d’identità elettronica avrà una validità di cinquant’anni per gli over 70. La decisione mira a ridurre i tempi di attesa e migliorare i servizi offerti dall’ufficio anagrafe.
Il comune di Borgomanero aprirà un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il nuovo punto di accesso sarà operativo dal 1° giugno al piano terra della sede municipale, con ingresso dal cortile interno. La decisione fa seguito alle direttive dello stato sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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