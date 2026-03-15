Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un episodio che ha portato alla fine della carriera di un volto noto del settore. La scena, diventata virale online, ha coinvolto un momento improvviso durante una puntata di un quiz, quando un episodio imprevisto ha catturato l’attenzione degli spettatori. Questo evento ha segnato un punto di rottura nel percorso professionale della conduttrice.

Ci sono momenti televisivi che restano scolpiti nella memoria collettiva, istanti in cui la diretta svela qualcosa di inaspettato e il copione salta completamente. Uno di questi è legato a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana scomparsa di recente a 76 anni, e a un episodio che ancora oggi viene ricordato come “ la truffa del Cruciverbone “. Era il 1991, e quella puntata di Non è la Rai si trasformò in uno dei momenti più sorprendenti della tv italiana, quando la conduttrice smascherò in diretta un imbroglio che nessuno si aspettava. Non è la Rai era un programma che andava in onda su Canale 5 e successivamente su Italia 1, reti di proprietà Fininvest, l’attuale Mediaset. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La truffa del Cruciverbone: il momento tv che costò la carriera a Enrica Bonaccorti (la scena è virale sul web)

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La truffa al cruciverbone (31 dicembre 1991)

Contenuti utili per approfondire Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Enrica Bonaccorti e la truffa del Cruciverbone a Non è la Rai: Non ti ho fatto nessuna domanda; Quando Enrica Bonaccorti smascherò la truffa del Cruciverbone durante una diretta di Non è la Rai; La storica truffa del Cruciverbone sventata da Enrica Bonaccorti a Non è la Rai; Enrica Bonaccorti e lo scandalo del Cruciverbone a Non è la Rai.

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