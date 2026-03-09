Chalamet irride opera e balletti e la risposta virale dei teatri mondiali non si ferma | Lasci perdere il calcio

Timothée Chalamet, attore protagonista nel film Marty Supreme, sta attirando l’attenzione dei media dopo aver criticato pubblicamente opere e balletti. La sua dichiarazione ha generato una risposta virale da parte dei teatri di tutto il mondo, che invitano a lasciar perdere il calcio e a concentrarsi sull’arte. La questione ha acceso un dibattito tra le istituzioni culturali e il pubblico internazionale.

Timothée Chalamet, attualmente tra i nomi più accreditati per la corsa agli Oscar grazie al film Marty Supreme, è al centro di una accesa disputa culturale che coinvolge le principali istituzioni artistiche del pianeta. Durante un confronto con il collega Matthew McConaughey — con cui aveva lavorato nel 2014 sul set di Interstellar — l’attore newyorkese ha espresso opinioni drastiche sul futuro delle arti performative classiche, scatenando una reazione a catena sui social network. La conversazione, registrata per Variety e CNN, ruotava inizialmente attorno al calo della soglia di attenzione nelle nuove generazioni. Chalamet ha osservato come i giovani riescano ancora ad apprezzare pellicole dal ritmo pacato, come il Frankenstein di Guillermo del Toro, pur cercando spesso intrattenimenti più immediati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

