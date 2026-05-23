54 scatti per combattere lo stress | la forza della bellezza e del bene
Un progetto utilizza 54 fotografie per aiutare a ridurre lo stress, puntando sulla forza della bellezza e del bene. L’obiettivo è dimostrare come immagini positive possano interrompere i pensieri negativi ripetitivi. La ricerca evidenzia che il cervello tende ad concentrarsi principalmente su notizie e stimoli negativi, favorendo un ciclo di pensieri disturbanti. Le immagini vengono impiegate come strumento per contrastare questa tendenza e favorire un miglioramento del benessere mentale.
? Punti chiave Come può la bellezza visiva interrompere i cicli di pensiero negativo?. Perché il nostro cervello ci spinge a dare peso solo alle notizie infauste?. Quali piccoli gesti quotidiani possono ricalibrare la nostra percezione della realtà?. Come si allenano concretamente i muscoli della resilienza emotiva?.? In Breve Corvo maschio assiste femmina ferita da incidente stradale avvenuto 8 anni fa.. Scuola canadese per cani previene la solitudine degli animali domestici in casa.. Bambino di 3 anni festeggia il compleanno con addetti alla raccolta rifiuti.. Progetto raccoglie 54 immagini per contrastare il bias di negatività cerebrale.. Una raccolta di 54 immagini cariche di positività punta a contrastare lo stress quotidiano offrendo momenti di pura serotonina attraverso racconti di gentilezza e natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep
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