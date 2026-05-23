54 scatti per combattere lo stress | la forza della bellezza e del bene

Notizia in breve

Un progetto utilizza 54 fotografie per aiutare a ridurre lo stress, puntando sulla forza della bellezza e del bene. L’obiettivo è dimostrare come immagini positive possano interrompere i pensieri negativi ripetitivi. La ricerca evidenzia che il cervello tende ad concentrarsi principalmente su notizie e stimoli negativi, favorendo un ciclo di pensieri disturbanti. Le immagini vengono impiegate come strumento per contrastare questa tendenza e favorire un miglioramento del benessere mentale.