Un nuovo studio esplora il rituale del caffè come strumento per affrontare lo stress quotidiano. Si analizzano i benefici di un minuto di pausa davanti a una tazza e come questa semplice abitudine possa influenzare la concentrazione. Inoltre, vengono individuate tre attività che possono sostituire lo scrolling sui social media, offrendo alternative più efficaci per gestire i momenti di relax durante la giornata.

? Cosa scoprirai Come può un minuto di caffè cambiare la tua concentrazione?. Quali sono le tre attività che superano lo scrolling sui social?. Perché il 41% preferisce un momento intenso a un'ora monotona?. Come puoi usare i micro-momenti per migliorare la qualità del sonno?.? In Breve Il 55% degli italiani sceglie il caffè ristretto come micro-joy principale.. Il progetto Big Joy ha coinvolto 22mila persone per studiare il benessere.. Il 33% degli intervistati preferisce ascoltare una canzone per brevi momenti.. Il 29% degli utenti sceglie una breve camminata come micro-esperienza.. Il 55% degli italiani sceglie il rito del caffè ristretto per ritagliarsi un momento di benessere, secondo i dati dell’indagine SWOA che analizza le nuove abitudini quotidiane di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Micro-Joys: il rito del caffè per combattere lo stress quotidiano

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Micro-Joys: per 6 italiani su 10 il benessere passa dai piccoli momenti; Micro-Joys: cosa sono e perché aiutano a vivere meglio ogni giorno; MICRO-JOYS, SECONDO GLI ESPERTI IL SEGRETO PER ESSERE FELICI È GODERSI LE PICCOLE GIOIE: PER 6 ITALIANI SU 10 I MOMENTI INTENSI SONO FONDAMENTALI PER VIVERE BENE; Il segreto per essere felici? Godersi le Micro-Joys.

Il segreto per essere felici? Godersi le Micro-JoysLa felicità è fatta di musica, passeggiate e un buon caffè: ecco le Micro-Joys che migliorano il benessere mentale. tgcom24.mediaset.it

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