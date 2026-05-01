Una persona ha riferito che in Finlandia si sente bene, apprezzando il lavoro e la qualità della vita. Ha spiegato che, quando torna in Italia, si accorge dello stress che caratterizza le persone. Ha anche parlato della sua passione per la natura, il silenzio, gli animali, la neve e il freddo, elementi che trova più facilmente nella penisola. La sua testimonianza mette in luce differenze tra i due paesi in termini di ambiente e ritmo di vita.

“Adoro la natura, il silenzio, gli animali, la neve e il freddo. Tutte cose che qui ci sono in abbondanza. In più in Finlandia c’è un elevato benessere e la gente è molto più rilassata e meno stressata rispetto all’Italia”. Stefano Mini ha lasciato il suo lavoro in Italia più di dieci anni fa e, dopo varie esperienze tra Spagna, Stati Uniti e Lettonia, oggi vive in Lapponia: ha trovato la felicità nella regione artica, dove lavora negli allevamenti di cani da slitta e renne, oltre a organizzare escursioni per i turisti. “Sì, sogno di rimanere per molto tempo”, risponde dal freddo di Levi. Nato e cresciuto a Salò, laureato a Brescia in economia e gestione aziendale, Stefano ha lasciato il suo lavoro in Italia perché la situazione “era un disastro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Finlandia lavoro bene e mi godo la vita. Quando torno in Italia mi colpisce lo stress della gente”

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