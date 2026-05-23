Una famiglia ha percorso 500 km tra boschi e oceano, affrontando il vento atlantico. Durante la spedizione, sono stati i membri più esperti a guidare tra le salite della Bretagna, gestendo le condizioni di vento forte e le variazioni del terreno. La sfida è durata diversi giorni, con tappe concentrate tra ambienti naturali diversi. La famiglia ha affrontato il percorso in bicicletta, superando ostacoli legati alle condizioni climatiche e alla topografia locale.

? Punti chiave Come hanno gestito il vento atlantico tra boschi e oceano?. Chi ha guidato la spedizione tra le salite della Bretagna?. Perché il piccolo Zeno sta cambiando il ritmo del viaggio?. Cosa ha insegnato la fatica fisica ai membri della famiglia?.? In Breve Percorso di 470 chilometri con 3500 metri di dislivello tra boschi e coste bretoni.. Martin guida la spedizione mentre Agnese viaggia con il piccolo Zeno.. Il viaggio tra campi di cipolle e dune segna la crescita di Zeno.. La fatica fisica diventa metafora della resilienza familiare nei paesaggi della Bretagna.. Una famiglia ha percorso circa 500 chilometri in Bretagna pedalando su due ruote, affrontando un dislivello di 3500 metri tra boschi umidi e coste oceaniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 500 km tra boschi e oceano: la sfida in bici di una famiglia

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