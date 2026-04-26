4.300 km di deserto in bici | la sfida per una scuola in Africa

Un ciclista sta affrontando un percorso di 4.300 chilometri attraverso il deserto, con l’obiettivo di raggiungere Dakar. La sua traversata si estende su un territorio arido e difficile, e l’impresa si inserisce in un progetto legato a una scuola in Africa. Durante il viaggio, il ciclista attraversa diverse zone, affrontando condizioni estreme lungo il tragitto.

?? Cosa sapere Piergiuseppe Mangiacotti percorre 4.300 km in bicicletta attraverso il deserto fino a Dakar. I fondi raccolti finanziano la ristrutturazione della scuola per cento bambini a Mbamalasone. Piergiuseppe Mangiacotti ha raggiunto Dakar pedalando per 4.300 chilometri attraverso il deserto, con l'obiettivo di finanziare la ristrutturazione della scuola nel villaggio di Mbamalasone in Africa. Il giovane originario di Poggio Imperiale si trova ora in Senegal, dove il progetto solidale mira .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4.300 km di deserto in bici: la sfida per una scuola in Africa Unbelievable Places Few People Have Ever Seen Notizie correlate Poggio Imperiale loda Piergiuseppe Mangiacotti: in bici per il mondo per costruire una scuola in AfricaIn bicicletta per raccogliere fondi e ristrutturare la scuola del villaggio di Mbamalasone, in Africa, dove cento bambini studiano ogni giorno in un... L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti: da Pozzaglio a Dakar, 4.300 km in bici in venti giorniPozzaglio (Cremona), 22 aprile 2026 – Quattromila trecento chilometri in bicicletta.