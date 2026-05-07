Montanaro Trail | sfida tra i boschi con 50 km e 3.500m di dislivello

Sabato si svolge la Montanaro Trail, una gara di corsa in montagna che si estende per 50 chilometri con un dislivello totale di 3.500 metri. Gli atleti attraversano i boschi di castagno lungo un percorso impegnativo, caratterizzato da variazioni di quota e tratti tecnici. Durante la competizione, i partecipanti si confrontano con terreni accidentati e dislivelli significativi, in un tracciato che si snoda tra sentieri e aree naturali.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto dei sentieri CAI dopo questa sfida?. Quali difficoltà tecniche attendono gli atleti tra i boschi di castagno?. Dove si trova il punto più simbolico del percorso regina?. Chi gestirà la logistica tra i borghi di San Marcello e Orsigna?.? In Breve Tre percorsi disponibili: 50 km regina, 25 km tecnici e 12 km Nordic Walking.. Percorsi passano per Monte Gennaio, valle del Maresca, Monte Peciano e Orsigna.. Evento organizzato dall'ASCD Silvano Fedi con supporto dell'Unione dei Comuni Montani.. Arrivo previsto in piazza Matteotti a San Marcello Pistoiese dopo le sfide.. Il 10 maggio prossimo, gli atleti di trail running si raduneranno a San Marcello Pistoiese per la nuova edizione del Montanaro Trail, un evento organizzato dall’ASCD Silvano Fedi con il sostegno del Comune e dell’Unione dei Comuni Montani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montanaro Trail: sfida tra i boschi con 50 km e 3.500m di dislivello Notizie correlate Torna il Montanaro Trail sulla Montagna PistoieseSan Marcello Pistoiese, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio sotto l’egida del Comune di San Marcello Pistoiese e dell’Unione dei Comuni Montani... Leggi anche: 50 Km di Romagna: 1.700 atleti pronti alla sfida tra i sentieri