Terrore in famiglia a Sgurgola minaccia i genitori e sfregia le auto Arrestato 35enne

Un episodio di violenza si è verificato a Sgurgola, dove un uomo di 35 anni ha minacciato i genitori e danneggiato le vetture di famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del soggetto, coinvolto in un episodio che ha avuto origini legate all’uso di sostanze stupefacenti. La situazione, che avrebbe potuto degenerare, è stata gestita rapidamente dalle autorità.

Dopo aver danneggiato le vetture con un coltello durante la notte, è stato bloccato dai Carabinieri al terzo blitz in poche ore e tradotto in carcere Un dramma familiare legato alla tossicodipendenza che avrebbe potuto sfociare in conseguenze ben più gravi, interrotto dalla prontezza delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio di domenica 5 aprile, i militari della Stazione Carabinieri di Sgurgola, supportati dal personale dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, hanno arrestato in flagranza un trentacinquenne del posto, già noto alle autorità. Le accuse a suo carico sono pesanti: minacce reiterate, danneggiamento e tentata estorsione ai danni dei propri genitori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sgurgola. Pasqua movimentata. I Carabinieri arrestano un 35enne per tentata estorsione e violazione divieto di avvicinamento ai danni dei genitoriL’uomo si è reso responsabile di reiterati episodi di minacce, danneggiamento e tentata estorsione ai danni dei propri genitori.

Colpisce le auto in sosta con un masso e aggredisce i carabinieri: arrestato 35enneI carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un uomo nato nel 1989, cittadino straniero e senza fissa dimora, già noto alle forze...

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Attimi di terrore alla stazione di Northgate: schizofrenico cerca di spingere un uomo sotto il treno in arrivo. Salvo per un soffio - facebook.com facebook