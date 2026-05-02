A Foligno, un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento ai genitori, che aveva in atto. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da indagini per maltrattamenti, estorsione e lesioni. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato riferito che il padre è stato afferrato per il collo. L’uomo si trova ora in custodia.

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento è stato eseguito nel pomeriggio del 28 aprile a Foligno nei confronti di un 37enne, già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre si avvicinava all’abitazione dei genitori, nonostante il divieto imposto dal Tribunale di Spoleto. I fatti: la violazione della misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 28 aprile, quando gli agenti della Questura di Foligno hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 37enne fa vivere un inferno ai genitori a Foligno, padre afferrato per il collo: arrestato

Notizie correlate

Foligno, arrestato il 37enne che aggrediva i genitori per denaro? Cosa scoprirai Come hanno fatto i genitori a resistere per mesi alle minacce? Perché il figlio ha ignorato il divieto di avvicinamento del giudice?...

Arrestato 40enne ad Arezzo, così ha costretto il padre e la madre a vivere un inferno familiareÈ stato arrestato e condotto in carcere un quarantenne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori.