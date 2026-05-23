25 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio è il 145º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è descritto come una persona curiosa e versatile, con una forte capacità di adattarsi e imparare in fretta.

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Il 25 maggio è il 145º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e versatile, con una grande capacità di adattarsi e imparare rapidamente.Santo del giorno: Sant'urbanoProverbio del giorno: Per Sant'Urbano il frumento si fa granoFatti salienti: Nel 1977 esce nelle sale Star Wars. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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