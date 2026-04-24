25 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 25 aprile, 115º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, si segnala come una data di particolare rilievo. Chi nasce in questa giornata si caratterizza per un temperamento libero e deciso, con una spiccata inclinazione a sostenere con fermezza i propri ideali. In questa giornata, si affacciano anche le previsioni dell’oroscopo e l’almanacco, strumenti tradizionalmente utilizzati per individuare tendenze e influenze astrali.

Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è libero e determinato, con una forte capacità di lottare per i propri ideali.Santo del giorno: San Marco evangelista.Proverbio del giorno: Al canto del cuculo e a San Marco il tempo diventa pazzo.Fatti salienti: Il 25.🔗 Leggi su Veronasera.it

OROSCOPO 2026 segno per segno

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“Sempre e per sempre, dalla stessa parte, mi troverai…” Buon 25 aprile a tutti ! facebook