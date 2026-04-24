25 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, 115º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, si segnala come una data di particolare rilievo. Chi nasce in questa giornata si caratterizza per un temperamento libero e deciso, con una spiccata inclinazione a sostenere con fermezza i propri ideali. In questa giornata, si affacciano anche le previsioni dell’oroscopo e l’almanacco, strumenti tradizionalmente utilizzati per individuare tendenze e influenze astrali.

Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è libero e determinato, con una forte capacità di lottare per i propri ideali.Santo del giorno: San Marco evangelista.Proverbio del giorno: Al canto del cuculo e a San Marco il tempo diventa pazzo.Fatti salienti: Il 25.🔗 Leggi su Veronasera.it

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