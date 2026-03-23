25 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è visionario e tenace, con una forte capacità di costruire nel tempo qualcosa di duraturo. Fatti salienti: Secondo la tradizione, il 25 marzo 421 viene fondata Venezia. La città nascerebbe con la costruzione della chiesa di San Giacomo di Rialto, primo nucleo dell’insediamento nella laguna che nei secoli diventerà la potente Serenissima Repubblica. ARIETEAmore – Con il Sole nel tuo segno senti il bisogno di vivere le emozioni senza filtri. Se qualcosa non ti convince, lo dici subito. Questo può creare chiarimenti importanti o riaccendere una passione.Lavoro – Hai voglia di muoverti e prendere iniziative. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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