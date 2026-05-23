Firenze, 23 maggio 2026 – Oggi Massimo Ceccherini compie 61 anni. Nato a Firenze il 23 maggio del 1965, la mamma era casalinga, suo padre imbianchino. Da ragazzo, visto che la scuola non era il suo forte, decise molto presto di abbandonarla per iniziare a lavorare come imbianchino insieme al padre, a tempo pieno. Però amava fare altro, far ridere gli amici e le persone che aveva intorno. Decide allora di salire sul palco e da quel momento inizia la sua nuova vita che lo porta fino al cinema, regalandogli successo e soldi. Questa parte importante delle sue origini è raccontata anche nella sua autobiografia, ‘ L'uomo guasto ’ (Editore PaperFirst). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 23 maggio, un ciclone sullo schermo: Massimo Ceccherini compie 61 anni

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