Morto a 61 anni Massimo Zamparo fondatore del Bibione Sand Storm

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è deceduto a 61 anni Massimo Zamparo, noto per aver fondato il “Bibione Sand Storm”, evento che rappresenta l’unica tappa italiana del campionato mondiale di motocross e enduro su sabbia. La morte è avvenuta a causa di una malattia. Zamparo aveva avviato questa manifestazione, che si svolge a Bibione, contribuendo a portare in Italia una competizione internazionale di rilievo nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e atleti del settore.

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È morto questa mattina a 61 anni, a causa di una malattia, Massimo Zamparo, fondatore del “Bibione Sand Storm”, unica tappa italiana valida per il campionato mondiale dedicato alle gare di motocross ed enduro su sabbia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayZamparo, nato nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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