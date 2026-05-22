Morto a 61 anni Massimo Zamparo fondatore del Bibione Sand Storm

Questa mattina è deceduto a 61 anni Massimo Zamparo, noto per aver fondato il “Bibione Sand Storm”, evento che rappresenta l’unica tappa italiana del campionato mondiale di motocross e enduro su sabbia. La morte è avvenuta a causa di una malattia. Zamparo aveva avviato questa manifestazione, che si svolge a Bibione, contribuendo a portare in Italia una competizione internazionale di rilievo nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e atleti del settore.

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