Due veicoli storici del 1960 hanno percorso oltre 20.000 km da Malesia a Hannover. Durante il viaggio, hanno attraversato diversi paesi europei e asiatici, seguendo un percorso che li ha portati dall’Asia all’Europa. La distanza è stata coperta con mezzi di trasporto e logistica dedicata, senza dettagli specifici sulle modalità di trasporto o sui percorsi esatti. La missione ha avuto anche un obiettivo legato alla sostenibilità, come indicato dal termine “missione verde”.

? Domande chiave Come hanno fatto due Bulli del 1960 a superare 20.000 km?. Quali paesi hanno attraversato i due veicoli per arrivare in Germania?. Come è stato possibile piantare 100.000 alberi durante il viaggio?. Perché la longevità di questi vecchi mezzi aiuta l'ambiente?.? In Breve Percorso attraverso 18 Paesi tra Thailandia, Cina, Russia e diverse nazioni europee.. Piantumazione di oltre 100 mila alberi lungo l'itinerario dal Sud-est asiatico all'Europa.. I veicoli Chembozhi e Suria sono stati prodotti nel 1960 e nel 1963.. Prossima tappa tra il 24 e il 26 giugno a Hessisch Oldendorf.. Due Volkswagen Bulli della Malesia hanno percorso oltre 20 mila chilometri attraversando 18 Paesi per raggiungere Hannover, completando un viaggio iniziato a fine febbraio con una missione ecologica e di riforestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 20.000 km su due Bulli storici: missione verde dalla Malesia a Hannover

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fred Rogers He Made 900 Episodes and Never Yelled Once. What He Was Hiding

Sullo stesso argomento

Treni storici in Lombardia: 5.000 biglietti e 20 itinerariLa Lombardia si prepara a riaccompagnare i viaggiatori in un passato che non è mai stato dimenticato, ma solo sospeso.

Como rifà due storici parchi: nuovi giochi, percorsi e un’oasi verde per bambini e famigliePartiranno lunedì 11 maggio i lavori di riqualificazione dei giardini di via Anzani e via Volpati, due aree verdi molto frequentate dai residenti dei...