Treni storici in Lombardia | 5.000 biglietti e 20 itinerari

In Lombardia sono stati messi in vendita 5.000 biglietti per i treni storici che percorrono 20 diversi itinerari. L'iniziativa permette ai viaggiatori di rivivere esperienze di un passato ferroviario, con percorsi che attraversano diverse zone della regione. L'obiettivo è offrire un’opportunità di viaggio tra tradizione e storia, valorizzando il patrimonio ferroviario locale.

La Lombardia si prepara a riaccompagnare i viaggiatori in un passato che non è mai stato dimenticato, ma solo sospeso. Il 29 marzo 2026, alle 9.25, il Besanino express lascerà Milano Centrale per attraversare la Brianza fino a Lecco, con fermate intermedie e ritorno previsto per le 19.25. Questa iniziativa, promossa dall'assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia insieme a Fondazione Fs italiane, Fs treni turistici italiani e Ferrovie nord, segna l'inizio di una stagione ricca di oltre 20 itinerari che copriranno la regione dalla primavera all'autunno. Il successo del progetto è già tangibile: nel 2025 ogni treno ha raggiunto la capienza massima, con più di 5.