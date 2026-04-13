Aggredisce i carabinieri durante un controllo | arrestato

Nel fine settimana a Fornaci di Barga, una lite in strada ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Durante i controlli, un uomo ha aggredito i militari, che hanno deciso di arrestarlo. L’episodio ha causato momenti di tensione nel quartiere, con i testimoni presenti che hanno assistito alla scena. Le forze dell’ordine hanno condotto le operazioni di polizia e portato a termine l’arresto.

Lucca, 13 aprile 2026 - Momenti di tensione nel fine settimana a Fornaci di Barga, dove una lite in strada è finita con l’arresto di un uomo dopo l’intervento dei Carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti su segnalazione di un cittadino al 112, che aveva segnalato una violenta discussione tra alcune persone straniere. Arrivati sul posto in pochi minuti, i Carabinieri si sono trovati di fronte a uno dei protagonisti della lite in evidente stato di alterazione psico-fisica, poi confermato da accertamenti sanitari. L’uomo ha subito mostrato un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è scagliato contro i militari, colpendoli con calci e gomitate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestato Aggredisce i carabinieri durante un controllo in Montagnola: arrestato, ha 16 anniBologna, 25 marzo 2026 – Un controllo del territorio si trasforma in un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine. Firenze, sicurezza: aggredisce agenti durante controllo alle Cascine, arrestatoFIRENZE – E’ accaduto ieri pomeriggio, 20 febbraio 2026, al Parco delle Cascine di Firenze. AGGREDISCE LA POLIZIA LOCALE DURANTE UN CONTROLLO: DENUNCIATO ED ESPULSO | 31/03/2026