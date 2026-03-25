Aggredisce i carabinieri durante un controllo in Montagnola | arrestato ha 16 anni

Durante un normale controllo di polizia in Montagnola, un ragazzo di 16 anni ha aggredito i carabinieri presenti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha portato all’arresto del minorenne. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento, ma le forze dell’ordine hanno riportato danni alle attrezzature impiegate. Il ragazzo è stato condotto in caserma.

Bologna, 25 marzo 2026 – Un controllo del territorio si trasforma in un’ aggressione ai danni delle forze dell’ordine. È accaduto al parco della Montagnola, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzino di 16 anni, tunisino e senza fissa dimora, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. Fumo dall’autobus in via Saragozza a Bologna: ecco cosa è successo I militari erano impegnati in un servizio finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la criminalità comune quando hanno notato il minorenne aggirarsi con fare sospetto. Avvicinatisi per procedere all’identificazione, il giovane, invece di esibire i documenti, si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce i carabinieri durante un controllo in Montagnola: arrestato, ha 16 anni Articoli correlati Cosenza, investe e aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestato 43enneNel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, due carabinieri della pattuglia Radiomobile hanno intimato l'alt a un uomo che... Firenze, sicurezza: aggredisce agenti durante controllo alle Cascine, arrestatoFIRENZE – E’ accaduto ieri pomeriggio, 20 febbraio 2026, al Parco delle Cascine di Firenze. Approfondimenti e contenuti su Aggredisce i carabinieri durante un... Temi più discussi: Salorno, senza patente e con documento falso: aggredisce i carabinieri, arrestato; Caos in ospedale: lancia barella contro i medici e aggredisce i carabinieri; Aggredisce due volte la sua ex, poi picchia i carabinieri: arrestato; Motociclista aggredisce i sanitari del 118 dopo l’incidente: nascondeva una pistola. Al parco della Montagnola 16enne aggredisce i carabinieri durante il controllo: un militare feritoI Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 16enne tunisino, senza fissa dimora, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. L’arresto è stato eseguito durante un ... sassuolo2000.it Incidente in moto a Casalecchio: 30enne aggredisce i sanitari del 118 e nasconde un’armaAggressione ai sanitari durante i soccorsi a un motociclista coinvolto in un incidente alla Rotonda Biagi di Casalecchio di Reno, seguita da una drammatica scoperta dei Carabinieri. notizie.it Minorenne aggredisce un carabiniere: arrestato x.com Aggredisce la polizia dopo un furto: arrestato a Corigliano Rossano: Nella serata del 21 marzo, la Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano Rossano ha arrestato un uomo di 30 anni, cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di... - facebook.com facebook