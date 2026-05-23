La storia della popular music moderna, quella che irrompe sul mercato mondiale poco dopo la seconda guerra mondiale, quando ancora le città europee (e non) erano piene di macerie a inutile monito futuro sui disastri della guerra, è una cartografia complessa e contraddittoria. Un labirinto, un gioco di rifrazioni incrociate che assomiglia più alle antiche case e stanze degli specchi dei luna park, quelle che hanno intitolato un gran pezzo di Jimi Hendrix, che a una narrazione lineare. Il rovescio di un arazzo che non solo non rimanda l’immagine compiuta e raffinata del frontale, ma un retro che è caos delirante di colori e di fili che pencolano senza ordine ragionato apparente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - 1966, Beatles vs Beach Boys

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SMILE, The Lost Beach Boys Album

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