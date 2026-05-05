Nel 1966, l’attenzione degli appassionati di musica si concentra sulla classifica dei successi dell’anno, tra le canzoni interpretate da artisti italiani e i successi internazionali dei Beatles. Si discutono le scelte di copertina e le preferenze del pubblico, come il brano di Caterina Caselli e chi avrebbe dovuto interpretarlo. I jukebox di allora avevano un ruolo particolare nel determinare le canzoni più ascoltate, influenzando le classifiche di successo.

? Cosa scoprirai Chi avrebbe dovuto cantare il brano di Caterina Caselli?. Come facevano i jukebox a decidere i successi del 1966?. Perché la voce di Nini Rosso conquistò Giappone e Germania?. Cosa spinse Eric Clapton ad abbandonare gli Yardbirds proprio allora?.? In Breve Nini Rosso ottiene successo internazionale con Il silenzio in Germania e Giappone.. Lucio Dalla esordisce in classifica con il brano ironico Paff. bum.. Equipe 84 raggiunge il ventesimo posto con Un giorno tu mi cercherai.. Eric Clapton lascia gli Yardbirds per unirsi a John Mayall e ai Cream.. Il 21 febbraio 1966 le classifiche musicali mostrano un in fermento con ben 17 dischi che occupano i primi 20 posti dopo la chiusura del Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hit parade 1966: tra il mito di Modugno e l’ascesa dei Beatles

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