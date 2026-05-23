118 Savona Vaccarezza | ‘L’accorpamento non influisce sui soccorsi

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della regione ha affermato che l’accorpamento del servizio di emergenza 118 a Savona non influirà sui tempi di intervento delle ambulanze. La questione riguarda anche le proteste contro il nuovo piano sanitario regionale, che ha portato alla raccolta di firme. Non ci sono variazioni previste nelle modalità di intervento o nelle tempistiche di risposta del servizio di emergenza, secondo quanto dichiarato.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di intervento delle ambulanze a Savona?. Perché la raccolta firme minaccia il nuovo piano sanitario regionale?. Chi gestirà concretamente le chiamate di emergenza dopo l'accorpamento?. Quali rischi reali corre il territorio con la centrale a Genova?.? In Breve Arboscello del PD lancia raccolta firme per salvare la centrale operativa di Savona.. Vaccarezza di Forza Italia accusa il collega di alimentare disinformazione sul territorio.. Il piano sanitario regionale prevede l'integrazione gestionale con la centrale di Genova.. I cittadini temono che la centralizzazione riduca la tutela sanitaria nella provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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