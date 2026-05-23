118 Savona Vaccarezza | ‘L’accorpamento non influisce sui soccorsi

Notizia in breve

Il presidente della regione ha affermato che l’accorpamento del servizio di emergenza 118 a Savona non influirà sui tempi di intervento delle ambulanze. La questione riguarda anche le proteste contro il nuovo piano sanitario regionale, che ha portato alla raccolta di firme. Non ci sono variazioni previste nelle modalità di intervento o nelle tempistiche di risposta del servizio di emergenza, secondo quanto dichiarato.