Martedì 21 aprile 2026, una forte pioggia ha causato un allagamento in via Coletti a Rimini, portando all’interruzione temporanea delle attività presso la postazione del 118. L’acqua ha invaso l’edificio, impedendo ai soccorritori di operare normalmente. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta direttamente dall’evento, ma l’intervento di emergenza è stato ritardato a causa delle condizioni meteorologiche.

L’acqua piovana ha invaso la postazione del 118 situata in via Coletti a Rimini durante la mattinata di questo martedì 21 aprile 2026. Un temporale primaverile, pur non essendo stato particolarmente violento nella durata, ha causato l’allagamento dei locali della zona Rivabella, dove le infiltrazioni dal solaio hanno colpito direttamente le strumentazioni tecnologiche e il personale operativo. Disservizi tecnici e criticità strutturali in via Coletti. Il maltempo ha messo in luce una fragilità che gli addetti dell’Ausl riferiscono essere presente da diverso tempo. Nella zona di Rivabella, le precipitazioni hanno provocato il deflusso di liquidi dal soffitto verso l’interno della struttura, raggiungendo radio, computer e altre apparecchiature elettroniche fondamentali per il soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, il 118 sotto l’acqua: allagamento blocca i soccorsi

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