118 Ugl Salute | Rischio per i soccorsi con l’accentramento

Un rappresentante sindacale ha espresso preoccupazione riguardo all'accentramento digitale nel settore dei soccorsi, evidenziando come questa modifica possa influire sui tempi di intervento nel savonese. Si è anche posto il problema dei possibili rischi tecnici per il sistema radio, specialmente nelle aree più impervie della zona. Le domande principali riguardano l’impatto dell’accentramento sui servizi di emergenza e la vulnerabilità dei sistemi di comunicazione nelle zone difficili da raggiungere.

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? Domande chiave Come influirà l'accentramento digitale sui tempi di soccorso nel savonese?. Quali rischi tecnici corre il sistema radio nelle zone impervie?. Perché la perdita della memoria operativa locale mette in pericolo i pazienti?. Chi garantirà la sicurezza dei soccorsi durante la transizione tecnologica?.? In Breve Barbara Bolla segnala rischi per la copertura radio nelle zone impervie del savonese.. Il piano prevede l'integrazione tecnologica tramite il numero unico di emergenza 112.. Cgil e Pd si sono già uniti alle richieste di tutela del sindacato.. La riorganizzazione impatta direttamente sulle modalità lavorative degli operatori della centrale di Savona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 118, Ugl Salute: “Rischio per i soccorsi con l’accentramento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rimini, il 118 sotto l’acqua: allagamento blocca i soccorsiL’acqua piovana ha invaso la postazione del 118 situata in via Coletti a Rimini durante la mattinata di questo martedì 21 aprile 2026. Nuovo 118 in Toscana: più soccorsi, ma i comuni temono l’isolamento? Punti chiave Come influenzerà il raddoppio degli specialisti i tempi di soccorso? Perché i sindaci di Suvereto e Sassetta temono l'isolamento... 118 in provincia di Foggia, UGL Salute attacca: Tre autisti sono insufficienti per affrontare l’estateTre autisti di ambulanza non possono bastare per garantire la copertura del 118 durante l’estate. È la posizione espressa da ... immediato.net Perricone (Ugl Salute): Condizioni indegne per professionisti nel vecchio ospedale. Sicurezza e dignità dei lavoratori non si possono calpestarePORDENONE - Da mesi denunciamo condizioni indegne per professionisti che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale alla cittadinanza, con queste parole Giuseppe Perricone, segretario regionale ... ilgazzettino.it