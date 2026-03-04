Ztl Roma a pagamento anche per le auto elettriche | ufficiale il pass da mille euro

A Roma, le auto elettriche dovranno pagare per entrare nelle zone a traffico limitato. È stato reso ufficiale il nuovo pass da mille euro, che entrerà in vigore a breve. La decisione riguarda tutti i veicoli elettrici autorizzati a circolare nelle aree di restrizione. Il sistema di permessi a pagamento sostituisce le precedenti modalità di accesso gratuite o agevolate.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato definitivamente l'introduzione di un nuovo permesso annuale a pagamento per l'accesso delle auto elettriche e a idrogeno nelle Zone a Traffico Limitato (Ztl). La misura, che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026, era stata annunciata poche settimane fa dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè con l'obiettivo di decongestionare le aree centrali della Capitale. A fronte di un boom di immatricolazioni di auto elettriche, cresciute del 350% in quattro anni e passate da 21mila a ben 75mila unità, l'amministrazione ha deciso di eliminare il regime di gratuità per l'ingresso dei veicoli elettrici non solo nel centro storico, ma in tutte le Ztl romane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

