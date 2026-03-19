Dai mille euro per la Ztl di Roma alla stretta di Bologna sulle ibride | come cambiano le regole per le auto elettriche nelle città italiane

In diverse città italiane sono in corso modifiche alle norme sulle automobili, con aumenti dei costi per le Ztl e restrizioni sulle auto ibride. Roma ha introdotto una tariffa di circa mille euro per l’accesso alla zona a traffico limitato, mentre Bologna ha limitato l’uso delle vetture ibride. Questi cambiamenti riguardano le regole che regolano il traffico e l’accesso alle aree urbane.

Tutte le città italiane cercano di favorire in un modo o nell’altro il passaggio alle auto elettriche, che non aiutano certo a decongestionare il traffico urbano ma offrono un aiuto concreto contro l’inquinamento atmosferico e acustico. Negli ultimi anni, tra Ztl ambientali, strette anti-smog e cambi di regolamento, il quadro normativo si è fatto piuttosto complesso. E in alcuni casi, meno favorevole di un tempo. Se fino a pochi anni fa, chi possedeva un’auto elettrica poteva godere della possibilità di circolare liberamente e parcheggiare gratis, oggi alcune grandi città stanno progressivamente riducendo le agevolazioni per ibride e full electric. 🔗 Leggi su Open.online

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