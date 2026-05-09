Centrodestra ci crede Fdi | la volata decisiva | Ballottaggio possibile Lega | Il partito cresce

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra si mostra convinto di poter arrivare al ballottaggio nel prossimo turno elettorale. Il partito di Fratelli d’Italia ha dichiarato che una seconda tornata è ancora possibile, puntando sulla crescita del proprio consenso. La Lega, invece, afferma che il partito sta registrando un aumento dei propri consensi. Entrambi i partiti credono nella possibilità di superare le sfide che li separano dall’obiettivo.

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Il centrodestra ci crede davvero. Portare al ballottaggio il campo largo, che sostiene Biffoni, è davvero possibile. Non un miracolo, ma un ribaltone praticabile se le settimane, che dividono l’appuntamento con le urne, sarà visuto ancora più intensamente. In una sorta di porta a porta, dal centro storico alle frazioni, per far capire che "il cambiamento si realizza tutti insieme se lo si vuole davvero dopo anni di sistema di potere del Pd e del centrosinistra che ha portato al commissariamento dell’amministrazione comunale". Lo slancio alla coalizione, formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc e Lega, lo ha dato l’esito del sondaggio realizzato da Emg per conto di Toscana Tv.🔗 Leggi su Lanazione.it

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