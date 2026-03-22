Tempo di lettura: 2 minuti “ L’attenzione della Lega sulle esigenze e le preoccupazioni del territorio sannita resta altissima. In merito al progetto dell’elettrodotto Montecorvino–Benevento, riteniamo necessario fare piena chiarezza sugli impatti ambientali, urbanistici ed economici che l’opera potrebbe comportare per le comunità interessate”, dichiara il commissario provinciale della Lega Salvini Premier Domenico Parisi. “ Su mia sollecitazione – prosegue Parisi – il nostro coordinatore regionale e deputato Gianpiero Zinzi presenterà un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo e ai Ministeri competenti di chiarire l’iter autorizzativo e individuare soluzioni progettuali alternative meno invasive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parisi (Lega): “Zinzi presenterà un’interrogazione parlamentare sull’elettrodotto Montecorvino–Benevento”

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