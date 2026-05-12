Questa mattina è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nuovo piano nazionale degli aeroporti, in cui è stata riconosciuta la centralità dello scalo di Grazzanise. La notizia arriva da un rappresentante politico della Lega, che ha espresso soddisfazione per questa decisione. Lo scalo di Grazzanise, quindi, continua ad assumere un ruolo importante nel panorama aeroportuale nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Come abbiamo sempre auspicato, la centralità dello scalo di Grazzanise è stata riconosciuta nel nuovo piano nazionale degli aeroporti presentato questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Finalmente si parla di funzione civile e commerciale anche a Grazzanise, risultato che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, portando il nostro lavoro in Parlamento e nelle sedi istituzionali competenti”. Così il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “Siamo orgogliosi – spiega Zinzi – che il nostro impegno per autorizzarne l’uso duale, militare e civile, su cui peraltro si era espresso positivamente anche il Ministero della Difesa, sia stato accolto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aeroporti: Zinzi (Lega): “Grazzanise centrale nel nuovo piano nazionale”

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