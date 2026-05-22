L’attrice ha condiviso alcuni dettagli sulla sua collaborazione con l’attore durante le riprese di due film, uno dei quali è il nuovo capitolo di una serie di supereroi. Ha parlato anche del loro rapporto, sottolineando che si tratta di una relazione molto riservata e che preferiscono mantenere la privacy. I due attori sono noti per la loro discrezione e raramente si sono espressi pubblicamente sulla loro connessione. La loro collaborazione si è svolta in un clima di rispetto e collaborazione professionale.

Z endaya e Tom Holland sono tra le coppie più riservate dello star system e raramente parlano pubblicamente della loro relazione. Nell’ultimo anno hanno lavorato insieme sia a Spider-Man: Brand New Day sia a The Odyssey di Christopher Nolan. In vista dell’uscita del nuovo Spider-Man, l’attrice ha fatto un’eccezione, raccontando a Elle le giornate sul set trascorse insieme « al suo migliore amico, la persona che ama ». Un vero « affare di famiglia ». Sulle nozze tanto chiacchierate, invece, nessuna conferma: « No, non dirò niente ». Tom Holland e Zendaya sul red carpet di “Spider-Man: No way home”. guarda le foto «Un family affair» sul set di Spider-Man. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice parla del rapporto con Tom Holland e dell'esperienza insieme sul set di "Spider-Man: Brand New Day" e "The Odyssey"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOM HOLLAND'S FIRST Spider-Man: Brand New Day INTERVIEW at the EMPIRE STATE BUILDING

Sullo stesso argomento

Spider-Man: Brand New Day, trailer ufficiale del nuovo film con Tom HollandÈ stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo attesissimo capitolo dedicato all’Uomo Ragno interpretato da Tom...

Spider-Man: Brand New Day, azione mozzafiato nel nuovo dietro le quinte: Tom Holland e il regista svelano i segreti del setIl nuovo capitolo dell’arrampicamuri più famoso del mondo si mostra in tutta la sua dinamicità.

Cosa dice realmente l'articolo di PageSix su Tom Holland e il film tratto dal romanzo LINCOLN HIGHWAY di Amor Towles? Che sì, l'attore è stato scelto per il film, diretto dal Christopher Storer di The Bear. Ma anche che è in sviluppo da un po' e attualmente x.com

Zendaya confessa: girare il nuovo Spider-Man con Tom Holland è stato un affare di famigliaZendaya e Tom Holland hanno lavorato entrambi a Odissea e a Spider-Man: Brand New Day di recente e l'attrice ha raccontato quanto è stato importante e prezioso tornare da MJ e Peter Parker. comingsoon.it

Tom Holland incontra Paul McCartney reddit

Zendaya: Lavorare a Brand New Day con Tom è stato come tornare a casaL'attrice parla del film Sony/Marvel e delle emozioni nel lavorare con il suo compagno. Intervistata dalla rivista Elle, l’attrice Zendaya ha avuto modo di parlare di quello che è stato il suo anno pi ... lospaziobianco.it