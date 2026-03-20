A Massa, nell’ospedale Apuane, si svolgono corsi di yoga dedicati ai pazienti oncologici. La sala della musica si riempie di un’atmosfera diversa, con persone che praticano esercizi di respirazione e rilassamento. Questi programmi vengono offerti come supporto complementare alle terapie tradizionali, creando uno spazio dedicato al benessere e alla gestione dello stress. La presenza di partecipanti varia di giorno in giorno.

Massa, 20 marzo 2026 – C’è un silenzio diverso nella Sala della Musica dell’ospedale Ospedale Apuane. E’ pieno, fatto di respiri lenti e movimenti misurati. È da qui che prende forma “Yoga in Oncologia”, un progetto che prova a cambiare il modo di vivere la malattia, affiancando alle cure tradizionali un percorso capace di alleggerire il peso emotivo dei pazienti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la struttura complessa di Oncologia e l’associazione ‘Una mano per l’oncologia’. Non un’aggiunta marginale, ma un tassello che si inserisce dentro il percorso terapeutico e che punta a rendere il paziente protagonista attivo della propria cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Terapia’ dello yoga in Oncologia. Corsi per affrontare la malattia

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