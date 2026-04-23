Redmi Note 17 | arriva la batteria da 10.000 mAh e il sensore da 200 MP

Si prevede che il prossimo modello della serie Redmi Note 17 sarà dotato di una batteria da 10.100 mAh e di un sensore fotografico da 200 MP. La presentazione in Cina dovrebbe avvenire tra agosto e settembre 2026, utilizzando tecnologia al silicio-carbonio. Queste caratteristiche sono state annunciate come parte delle specifiche tecniche del nuovo dispositivo, che sarà lanciato nel mercato cinese nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Xiaomi prepara il Redmi Note 17 con batteria da 10.100 mAh e sensore 200 MP.. Il lancio in Cina tra agosto e settembre 2026 utilizzerà tecnologia al silicio-carbonio.. Xiaomi prepara il lancio di un nuovo REDMI Note 17 con una batteria da 10.100 mAh in Cina, puntando a raddoppiare la capacità degli standard attuali tramite tecnologie al silicio-carbonio. Il produttore cinese sta pianificando un salto generazionale nel settore dell’autonomia mobile. Le indiscrezioni che circolano indicano che la serie REDMI Note 16 verrà saltata per passare direttamente alla linea Note 17, seguendo una logica di uniformità con i modelli di punta del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Redmi Note 17: arriva la batteria da 10.000 mAh e il sensore da 200 MP Notizie correlate Infinix note 60 ultra batteria da 7000 mah e fotocamera da 200 mp trapelataSecondo le prime fughe di reparto, il note 60 ultra adotterà una lingua stilistica innovativa con richiamo agli ultimi modelli iphone. Xiaomi 18 Pro: batteria da 7.000 mAh e doppia camera da 200 MPLe prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 18 Pro delineano uno scenario decisamente ambizioso, con un salto netto rispetto alla generazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Xiaomi rivoluziona la batteria nel prossimo Redmi Note 17 Pro Max; Xiaomi potrebbe superare i 10.000 mAh di batteria con i prossimi REDMI; Xiaomi vuole mangiarsi la fascia bassa e con lo sconto su questo Redmi Note 15 può farcela; Migliori smartphone Xiaomi: guida all’acquisto (aprile 2026). Redmi Note 17 Pro Max: emergono nuove specifiche per il prossimo campione di fascia media di XiaomiSono emersi online ulteriori dettagli su un nuovo smartphone Redmi Note. Il successore di Redmi Note 15 Pro Plus, Redmi Note 17 Pro Max potrebbe non discostarsi dal suo predecessore tanto quanto sugge ... notebookcheck.it Xiaomi potrebbe superare i 10.000 mAh di batteria con i prossimi REDMIREDMI Note 17 potrebbe arrivare con più di 10.000 mAh in Cina, e poco meno a livello globale: diamo un'occhiata alle ultime indiscrezioni. tuttoandroid.net XIAOMI Redmi Note 15 Pro 5G, Smartphone 8+256GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83", Blu Ghiacciaio, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso MINIMO STORICO Lo paghi 339,49€ I - facebook.com facebook Super offerta sul Redmi Note 14 Pro Plus 5G! Ora a soli 259,90€ invece di 499,90€! Porta la tua esperienza smartphone a un altro livello con lo Xiaomi Fan Festival! bit.ly/XiaomiFanFesti… x.com