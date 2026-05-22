Questa sera, l’episodio di SmackDown si apre con un’Open Challenge annunciata dalla WWE. La campionessa femminile, Rhea Ripley, sarà colei che darà il via alla puntata direttamente dalla Rupp Arena di Lexington, Kentucky. L’evento si svolge in diretta e rappresenta un momento di particolare attenzione per gli appassionati di wrestling, che potranno seguire da vicino questa sfida iniziale. La presenza della campionessa apre le porte a possibili incontri e sorprese durante la serata.

La WWE ha annunciato che sarà la WWE Women’s Champion Rhea Ripley ad aprire la puntata di stasera di SmackDown, in diretta dalla Rupp Arena di Lexington, Kentucky. La campionessa è chiamata a rispondere alla sfida lanciata da Jade Cargill venerdì scorso: il rematch per il titolo femminile potrebbe essere ufficializzato proprio stasera, con Clash in Italy del 31 maggio come sede designata per l’incontro. Rhea Ripley ha conquistato il WWE Women’s Championship sconfiggendo proprio Jade Cargill a WrestleMania 42. La rivalità tra le due si è riaccesa quando Jade Cargill è tornata nell’episodio di SmackDown dell’8 maggio, interrompendo un match in cui Rhea Ripley, Charlotte Flair e Alexa Bliss affrontavano le Fatal Influence. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Open Challenge aggiunta all’episodio di SmackDown di questa notte

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