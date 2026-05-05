Durante l’episodio di RAW del 4 maggio, trasmesso dal CHI Health Center di Omaha, in Nebraska, Oba Femi ha partecipato alla prima Open Challenge della serata. L’incontro ha visto il wrestler mettere in mostra la sua aggressività, lasciando intuire il suo desiderio di farsi notare nel roster. La presenza di Femi ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli appassionati che seguono le vicende della federazione.

L’episodio del 4 maggio di RAW si è svolto al CHI Health Center di Omaha, in Nebraska. Oba Femi era presente e aveva tutta l’intenzione di lasciare il segno. Femi è una vera forza della natura e possiede un potenziale enorme in WWE. A questo punto, “ The Ruler ” sembra destinato a diventare una delle più grandi Superstar nella storia della federazione, e questa settimana a RAW ha iniziato a dimostrarlo in grande stile. Chi può fermare Oba Femi?. “ The Ruler ” ha aperto la serata lanciando la sua Open Challenge. Non ci è voluto molto prima che Otis si facesse avanti per accettarla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Dopo un buon match, Oba Femi è riuscito a imporsi in modo netto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi scatena la sua brutalità nella prima Open Challenge a RAW

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