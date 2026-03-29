Un ex campione WWE ha risposto all'invito di Penta, che ha lanciato una open challenge per il suo titolo Intercontinentale al Madison Square Garden. Dopo l'annuncio, un atleta di rilievo si è presentato per affrontare la sfida. La contesa tra i due si svolgerà in un evento imminente, attirando l'attenzione degli appassionati di wrestling.

Penta ha lanciato una open challenge per il suo titolo Intercontinentale al Madison Square Garden, e ora sembra che un nome di spicco si sia fatto avanti per raccoglierla. RAW si terrà il 30 marzo al Madison Square Garden, dove Penta ha annunciato che difenderà il suo titolo Intercontinentale contro chiunque sia disposto a farsi avanti. La sfida aperta ha immediatamente generato interesse su chi avrebbe potuto accettarla, soprattutto con WrestleMania 42 alle porte. Kofi Kingston ha chiarito di volere la chance. Il quattro volte campione Intercontinentale ha risposto direttamente alla sfida di Penta sui social media, rendendo note le sue intenzioni in vista di RAW Kofi Kingston risponde via social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ex WWE Champion risponde alle Open Challenge di Penta

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