Ric Flair, ex wrestler noto per la sua personalità diretta, si trova coinvolto in una vicenda legale che riguarda la sua presenza a un evento di wrestling. Secondo le fonti, sarebbe stato escluso da WrestleMania dopo aver rivolto minacce a un altro wrestler. La decisione di bandirlo sarebbe stata presa dagli organizzatori dell’evento, che avrebbero agito in seguito a comportamenti ritenuti inappropriati. La questione è ancora oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Ric Flair è sempre stato una persona molto schietta, e a quanto pare non ha perso questa caratteristica nemmeno ora che ha superato i 70 anni e non lotta più. Questa settimana ha infatti dichiarato di non essere stato autorizzato a partecipare a WrestleMania perché avrebbe minacciato di picchiare Ludwig Kaiser. La rivelazione, piuttosto sorprendente, è arrivata durante una sua intervista al The Ariel Helwani Show, dove “ The Nature Boy ” si è lanciato in uno sfogo sul motivo per cui non sarebbe stato invitato all’evento. Anche se l’ultima edizione di WrestleMania si è appena conclusa, i dettagli raccontati da Flair fanno pensare che si riferisca a WrestleMania 41, anche se è possibile che il presunto divieto valga per più eventi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ric Flair: “Bandito da WrestleMania dopo aver minacciato Ludwig Kaiser”

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