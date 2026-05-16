A Strasburgo si disputa il torneo WTA 500, ultima tappa prima di Roland Garros, in programma nella settimana precedente il secondo Slam dell’anno. La testa di serie principale è Victoria Mboko, che guida il seeding del torneo. La competizione si svolge nella tradizionale cornice francese, con diverse giocatrici in campo che cercano di ottenere punti importanti in vista del Major parigino. La manifestazione si svolge come di consueto nel contesto di un evento che richiama l’attenzione di molti appassionati di tennis.

Ultimo WTA 500 prima del Roland Garros. Si gioca a Strasburgo, dove da molto tempo si va in campo proprio nella settimana che va a precedere il secondo Slam dell’anno. Ed è anche un torneo piuttosto gradito dalla maggior parte delle giocatrici che vi prendono parte, come dimostra anche il discorso legato all’albo d’oro. A guidare il seeding la canadese Victoria Mboko, che però potrà trovare la connazionale Leylah Fernandez al secondo turno. C’è anche il ritorno di Lois Boisson, la francese che un anno fa stupì tutti, ma che è rimasta preda di un gran numero di problemi fisici da allora. Dall’altro lato per la russa Ekaterina Alexandrova i problemi reali dovrebbero anche in questo caso arrivare ai quarti, forse più per mano della vincitrice del derby ceco Bouzkova-Siniakova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in Francia

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