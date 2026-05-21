WTA Strasburgo 2026 Mboko e Ann Li approdano in semifinale

Al torneo WTA di Strasburgo 2026, sono state disputate le partite dei quarti di finale, con alcune giocatrici che sono riuscite ad avanzare alla fase successiva. La canadese Victoria Mboko, numero uno del tabellone e unica testa di serie ancora in gara, ha conquistato il passaggio in semifinale rispettando le previsioni della vigilia. Tra le altre atlete che hanno proseguito la corsa, c’è anche Ann Li, che ha superato il turno senza particolari problemi.

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I l torneo WTA di Strasburgo torna in campo per i quarti di finale. Rispetta il pronostico favorevole della vigilia la canadese Victoria Mboko, prima favorita del seeding francese ed unica testa di serie ad avanzare in semifinale. La statunitense Ann Li sorprende la ceca Marie Bouzkova. Nel derby canadese Victoria Mboko, testa di serie numero uno, piega la connazionale Leylah Fernandez, settima favorita del tabellone, 6-4 6-4 in un’ora e trentatré minuti. La numero nove WTA, dopo aver perso il gioco di apertura, scappa sul 5-1, subisce il ritorno della rivale, ma chiude 6-4 al settimo set point. Nel secondo parziale Mboko scappa sul 3-0 con due break, ne cede uno per l’immediato 3-1, ma difende il vantaggio acquisito fino alla fine e chiude 6-4 al secondo match point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Strasburgo 2026, Mboko e Ann Li approdano in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Day 3 in Strasbourg featuring Mboko, Fernandez, Parry & more! | WTA Match Highlights Sullo stesso argomento Strasburgo WTA: Ann Li e Stearns travolgono, Sakkari in difficoltà? Punti chiave Come ha fatto Stearns a neutralizzare completamente la crisi di Sakkari? Perché la giovane Boisson è riuscita a dominare il tie-break... Leggi anche: Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in Francia WTA 500 Strasburgo R16: [1] V.Mboko def. L. Boisson 6-4, 6-3 reddit WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova outQuattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l'area tennistica di ... oasport.it Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in FranciaUltimo WTA 500 prima del Roland Garros. Si gioca a Strasburgo, dove da molto tempo si va in campo proprio nella settimana che va a precedere il secondo ... oasport.it