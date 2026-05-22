Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di workation, ovvero di luoghi dove è possibile lavorare e trascorrere le vacanze contemporaneamente. Questa tendenza ha portato all’apertura di spazi dedicati che combinano ambienti di lavoro e aree di relax in località di mare e montagna. Molte persone scelgono di spostarsi temporaneamente in queste strutture per conciliare le esigenze lavorative con il desiderio di staccare dalla routine quotidiana. La moda delle workation si sta diffondendo tra chi cerca un nuovo modo di vivere le ferie.

“Molliamo tutti e andiamo ad aprire un lemon bar a Ypsos”. Quante di noi, chiacchierando con le amiche l’hanno detto almeno una volta. (A Ypsos potete sostituire Ibiza, Cancun, Bali o dove volete voi). Senza cambiare lavoro o imbarcarsi in un’avventura senza paracadute economico, la soluzione c’è per molte e molti: il workation. Ma di cosa si tratta? Cos’è il workation: significato del termine. Partiamo innanzitutto dal significato di worktation. La parola è un termine anglofono, composto da “ working ” e “ vacation ”, ossia lavoro e vacanza. Consiste nel lavorare di remoto in una località in cui si fa un viaggio, o perché è stato comunque programmato in base alle esigenze del proprio mestiere, o perché semplicemente ci si è presi una vacanza senza abbandonare le incombenze lavorative. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Workation: luoghi per lavorare in vacanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Best Airbnb in Gurgaon Luxury Staycation You Need to See!

Sullo stesso argomento

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in CalabriaBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Dal 2003 il FAI chiede agli italiani di segnalare i luoghi che amano e vogliono salvare. In 23 anni, tredici milioni e mezzo di voti hanno cambiato il destino di centottanta luoghi in tutta ItaliaC’è una cartina geografica che ognuno porta dentro di sé, disegnata non dai cartografi ma dall’emozione.

25M che lascia il lavoro in azienda per viaggiare da solo e lavorare in remoto per me stesso. Mandami il tuo consiglio numero 1 reddit

Lavorare? Sì, ma a Roma. La Capitale è la città italiana preferita per il workationLavorare? Sì, ma a Roma. Strade svuotate e aeroporti pieni, ma per chi sogna mete esotiche fissando lo screensaver del pc, c’è una buona notizia: l’estate romana è la migliore italiana per il ... roma.corriere.it

Smart workation, il trend di lavorare da remoto durante le vacanzeOrario flessibile, nessun dress code e più tempo libero: evoluzione del remote working, permette di soggiornare in una località turistica unendo il relax alla produttività. Negli Usa è boom, mentre in ... lettera43.it