Le Giornate Fai di primavera si terranno il 21 e 22 marzo, offrendo l'apertura di 780 luoghi in 400 città italiane. Questa manifestazione, alla sua 34esima edizione, permette ai visitatori di scoprire vari siti attraverso un contributo libero. In Calabria sono stati inseriti diversi luoghi del cuore, pronti ad essere visitati durante il fine settimana.

Ben 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di primavera, arrivate alla 34esima edizione. Un appuntamento, ormai noto ai cittadini, dedicato alla riscoperta dell’immenso patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia, che è stato presentato questa mattina al ministero della Cultura. Le aperture straordinarie Tra le aperture straordinarie, di beni e ambienti normalmente non accessibili al pubblico, a Roma ci sarà quella del Palazzo del ministero dell’Istruzione e del Merito, progettato da Cesare Bazzani nel 1912; o della Corte Suprema di Cassazione, con sede presso il Palazzo di Giustizia, realizzato su progetto dell’architetto Guglielmo Calderini tra il 1888 e il 1910. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in Calabria

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 luoghi aperti in 400 cittàBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Tornano le Giornate FAI di Primavera: 780 luoghi aperti in 400 città italianeDal Bosco di San Francesco allo Stadio Maradona, il Fondo per l’Ambiente Italiano lancia le “Giornate FAI di primavera” aprendo le porte in via...

Una selezione di notizie su Giornate Fai di primavera il 21 e 22...

Temi più discussi: 21 e 22 marzo 2026 la XXXIV edizione delle Giornate Fai di primavera; Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibili; Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026.

Giornate FAI di Primavera 2026, 780 luoghi straordinari da scoprire in tutta Italia: ecco le date e i luoghiGiornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città italiane il 21 e 22 marzo tra borghi, palazzi storici, giardini e teatri. trend-online.com

Scopri le Giornate Fai di Primavera: itinerari, aperture e novità dell'eventoIl Fai apre 780 siti in 400 città il 21 e 22 marzo 2026: palazzi storici, edifici moderni, siti francescani e visite guidate curate da volontari e Apprendisti Ciceroni ... notizie.it

#Portici alle Giornate FAI di Primavera – Gruppo FAI Vesuvio Sabato 21 e Domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e storico del nostro Paese. Per l’occasione, il GR - facebook.com facebook

Il 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: un grande invito a riscoprire la bellezza diffusa dell’Italia, grazie alla passione dei volontari e di migliaia di giovani apprendisti ciceroni. @Fondoambiente x.com