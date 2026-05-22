È stata lanciata una nuova applicazione per Windows che permette di ascoltare radio senza bisogno di aprire un browser. L’app, chiamata Trdo, consente agli utenti di aggiungere manualmente le stazioni radio che non sono presenti di default. In un’epoca in cui molte piattaforme si affidano agli algoritmi, si discute anche di come le scelte di DJ curati dall’uomo possano offrire un’esperienza diversa rispetto a quella di Spotify. La nuova app si propone come alternativa per chi cerca un modo semplice per ascoltare radio online.

? Domande chiave Come si aggiungono manualmente le stazioni radio mancanti nell'app?. Perché la curatela umana dei DJ batte gli algoritmi di Spotify?. Come funziona il tracciamento automatico dei brani trasmessi in radio?. Quali sono i limiti attuali del controllo tramite tasti multimediali?.? In Breve Aggiunta manuale tramite link file PLS da database come Public Radio Fan o InternetRadio.. Gestione riproduzione tramite icona nella zona notifica accanto all'orologio di Windows.. Integrazione opzionale con servizi Spotify, Discogs, Apple Music e YouTube Music.. Tracciamento titoli trasmessi con possibilità di contrassegnare brani preferiti in lista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows: arriva Trdo, la nuova app per la radio senza browser

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Google App for Windows: Now Available for Everyone

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