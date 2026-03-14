Windows 11 | oltre i 1000 Hz e Smart App Control senza

Il 14 marzo 2026, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento non di sicurezza per Windows 11, portando nuove funzionalità tecniche. Tra le novità ci sono la possibilità di superare i 1000 Hz di frequenza di aggiornamento e l’introduzione di Smart App Control. L’aggiornamento è disponibile per gli utenti che utilizzano il sistema operativo senza restrizioni.

Mentre il calendario segna il 14 marzo 2026, Microsoft ha reso disponibile un aggiornamento non di sicurezza per Windows 11 che introduce capacità tecniche senza precedenti. La build 26100.8106 per la versione 24H2 e la 26200.8106 per la 25H2 portano il codice KB5079387, abilitando finalmente il supporto per display con frequenze di refresh superiori a 1.000 Hz. Questa evoluzione tecnica non si limita ai monitor, ma tocca anche la gestione della sicurezza del sistema operativo. La funzione Smart App Control può ora essere attivata o disattivata senza dover reinstallare l’intero sistema, risolvendo una limitazione storica che costringeva gli utenti a procedure invasive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: oltre i 1000 Hz e Smart App Control senza Articoli correlati Windows 11 invaso dalla pubblicità: tre app gratuite per farla sparire in pochi secondiC’era un tempo in cui un sistema operativo si limitava a fare il suo mestiere: gestire file, lanciare programmi, connettere dispositivi. Whatsapp potrebbe essere la prossima app android a supportare resume su windows 11un’analisi sintetica esamina l’integrazione di whatsapp con cross-device resume nel contesto di windows 11. Approfondimenti e contenuti su Windows 11 oltre i 1000 Hz e Smart App... Temi più discussi: Files 4.0.34 migliora velocità e riduce le dimensioni su Windows; Windows 11, il nuovo driver NVMe nativo fa davvero volare gli SSD: benchmark; Windows 11, ufficiale: la Xbox Mode arriverà il mese prossimo; Qualcuno sta vendendo sul dark web un exploit per Windows a 220.000 dollari. Microsoft ritratta: Smart App Control richiederà ancora l'installazione pulita di Windows 11Microsoft ha modificato i piani per la gestione della sicurezza su Windows 11 e ha annullato la possibilità di attivare o disattivare Smart App Control senza formattare il sistema operativo rimandando ... hwupgrade.it Windows 11: Smart App Control e potenziamento dei Criteri di Gruppo segnano due passi avanti importantiWindows 11 si aggiorna con Smart App Control, che richiede ancora un’installazione pulita per la sicurezza, e con il potenziamento dei Criteri di Gruppo, che facilita il troubleshooting e la gestione ... news.fidelityhouse.eu Microsoft ritira la novità: Smart App Control su Windows 11 richiede ancora installazione pulita. Insomma, bisogna reinstallare tutto l'OS. https://tech.everyeye.it/notizie/perche-importante-funzione-windows-11-necessario-862753.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook