Samsung ha annunciato il rilascio della versione stabile del suo browser per Windows, compatibile con Windows 10 (dalla build 1809) e Windows 11. La nuova versione consente di utilizzare il browser su computer desktop e portatili, offrendo un’esperienza simile a quella dei dispositivi Galaxy. La piattaforma include anche l’integrazione con Perplexity AI, migliorando le funzionalità di ricerca e navigazione.

Samsung ha ufficialmente lanciato la versione stabile del suo Browser per Windows, disponibile per Windows 10 (build 1809 o successive) e Windows 11, portando l’esperienza desktop in linea con i dispositivi del catalogo Galaxy. L’app non si limita a importare segnalibri e cronologia, ma integra strumenti avanzati di intelligenza artificiale, ridefinendo il modo in cui gli utenti navigano sul web. Il punto di forza di questa release è l’integrazione con Perplexity AI, un assistente capace di comprendere il linguaggio naturale e il contesto delle pagine aperte, oltre all’attività tra più schede. In pratica, il browser diventa un consulente attivo: analizza in tempo reale le informazioni presenti sul web e le organizza per l’utente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Browser arriva su Windows con Perplexity AI

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