West Ham v Leeds | formazioni statistiche e anteprime mentre gli Hammers sperano nel miracolo nell’ultima giornata
Cari lettori di JustCalcio.com, in vista dell'ultima giornata del campionato, si prospetta una sfida tra West Ham e Leeds. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili alcune statistiche chiave che riguardano entrambe le squadre. West Ham cerca di conquistare punti fondamentali per evitare la retrocessione, mentre Leeds punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si gioca oggi e si attendono aggiornamenti sui giocatori coinvolti e sugli eventuali cambi di formazione.
2026-05-22 19:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il West Ham si dirige verso l’ultima giornata della stagione di Premier League sapendo che solo la vittoria darà loro una possibilità realistica di evitare la retrocessione quando domenica ospiterà il Leeds al London Stadium. Gli Hammers si trovano a due punti dal Tottenham in vista dell’ultimo turno e hanno bisogno sia di una vittoria che di una sconfitta degli Spurs contro l’Everton per sopravvivere. La squadra di Nuno Espirito Santo è sotto enorme pressione dopo aver perso tre partite consecutive di campionato, lasciando il suo futuro nella massima serie appeso a un filo verso l’ultimo pomeriggio della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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