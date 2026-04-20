Crystal Palace-West Ham lunedì 20 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per gli Hammers di staccare gli Spurs

Lunedì sera alle 21 si gioca la sfida tra Crystal Palace e West Ham, una partita valida per il campionato di Premier League. Il Crystal Palace, dopo aver perso a Firenze giovedì scorso, si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, un risultato che rappresenta un traguardo storico per i londinesi. La partita offre ai West Ham la possibilità di superare gli Spurs in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla zona europea.

Il Crystal Palace giovedì sera ha perso a Firenze ma si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, che ora diventano l’appuntamento più importante per i londinesi, che hanno raggiunto un traguardo storico, figlio dello strapotere economico della Premier League. Magari hanno tremato un po’ dopo il 2-1 di Cher Ndour ma poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Crystal Palace-West Ham (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per gli Hammers di staccare gli Spurs Notizie correlate Crystal Palace-West Ham (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per gli HammersIl Crystal Palace giovedì sera ha perso a Firenze ma si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, che ora diventano... Crystal Palace-West Ham (lunedì 20 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Crystal Palace giovedì sera ha perso a Firenze ma si è comunque qualificato per le semifinali di Conference League, che ora diventano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: PREVIEW | Crystal Palace vs West Ham: team news, lineups, predictions (Premier League 20/04); Nuno chiede massima concentrazione: il West Ham vuole approfittare del passo falso degli Spurs; Crystal Palace vs West Ham United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 20-04-2026; Il Crystal Palace fa festa di notte a Firenze dopo la vittoria: calciatori ripresi in giro per la città. Pronostico Crystal Palace vs West Ham – 20 Aprile 2026Nella cornice del Premier League, il 20 Aprile 2026 alle 21:00 il Selhurst Park ospita una delle sfide più interessanti del turno. Crystal Palace e West Ham ... news-sports.it Crystal Palace vs West Ham United – Match preview and team newsCrystal Palace welcome London rivals West Ham United to Selhurst Park tonight for an important Premier League clash. The Eagles recently secured a spot in the Conference League semi-finals after ... sports.yahoo.com Il Nottingham Forest vince 4-1 e allunga. Se domani il West Ham dovesse passare sul campo del Crystal Palace, per il Tottenham si metterebbe davvero male x.com WEEKEND.Chelsea on the pitch at Crystal Palace away 80's - facebook.com facebook