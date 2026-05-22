Tottenham-Everton | formazioni statistiche e anteprima mentre gli Spurs combattono contro la retrocessione nell’ultima giornata

Nell’ultima giornata di Premier League, il Tottenham si prepara a sfidare l’Everton in una partita che potrebbe decidere le sorti della loro stagione. La squadra di casa si trova ancora in lotta per evitare la retrocessione, anche se matematicamente non è ancora sicura di conservarsi nella massima divisione. La partita è in programma per domenica pomeriggio e, secondo quanto riportato, il Tottenham cerca di ottenere i punti necessari per mantenere viva la speranza di rimanere in categoria.

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2026-05-22 17:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Tottenham si dirige verso l’ultima giornata della stagione di Premier League sapendo che la sopravvivenza non è ancora matematicamente assicurata mentre si preparano ad ospitare l’Everton domenica pomeriggio. Gli Spurs rimangono appena sopra la zona retrocessione in vista dell’ultimo turno di partite e hanno bisogno di un punto per garantire il loro status nella massima serie. La squadra di Roberto De Zerbi ha due punti di vantaggio sul West Ham, 18esimo, e ha ancora del lavoro da fare dopo la dannosa sconfitta per 2-1 contro il Chelsea a metà settimana. La forma casalinga del Tottenham rimane tuttavia una delle maggiori preoccupazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham-Everton: formazioni, statistiche e anteprima mentre gli Spurs combattono contro la retrocessione nell’ultima giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tottenham-Leeds: anteprima, statistiche, formazioni previste e dove guardare la grande battaglia per la retrocessione2026-05-11 10:29:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi non si lascia trasportare dopo le vittorie... Everton-Chelsea: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-20 17:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea vorrà...